لأول مرة منذ كورونا.. تحديد أول مباراة بحضور جماهيري في دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي ريد بول سالزبورج النمساوي أن مباراته أمام دينامو لوكوموتيف، المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا ستقام بحضور جماهير.

وذكر نادي سالزبورج في بيان رسمي أن مباراته أن دينامو لوكوموتيف ستقام بحضور 3 آلاف مشجع من أعضاء النادي.

وستكون مباراة ريد بول سالزبورج ودينامو لوكوموتيف أول مباراة في دوري أبطال أوروبا تشهد حضور الجماهير، منذ توقف انتشار أزمة كورونا في القارة العجوز خلال شهر مارس الماضي.

يذكر أن النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا والتي توج بها فريق بايرن ميونخ الألماني، استؤنفت في مدينة لشبونة البرتغالية، بدون حضور الجماهير خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا يوم 20 و 21 أكتوبر الحالي.

مجموعات مسابقة دوري أبطال أوروبا 2020 - 2021: