بحضور وزير الشباب ومحافظ القليوبية.. ندوة بعنوان مصر أم الدنيا في ذكرى انتصارات أكتوبر غدا

ينظم مركز التنمية الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة،تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،ندوة وطنية تحت عنوان " مصر أم الدنيا" (من مكاسب اكتوبر الى انجازات بناء الدولة )، فى تمام الساعة السادسة مساء غد السبت بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز،احتفالا بذكرى نصر حرب أكتوبر،وذلك بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء أ.ح بهجت محمد فريد مدير كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية.

يلقى وزير الشباب والرياضة كلمته حول الانجازات التى تقام على ارض مصر لبناء الدولة كما يتحدث عن النشاط الرياضى كصناعة واستثمار وبناء ، والنشاط الشبابى وصناعة القوة الناعمة .

ويستعرض الدكتور أشرف صبحى خطط وانجازات الدولة فى مجالى الشباب والرياضة من خلال حقائق وارقام توضح حجم الاستثمار الرياضى والانشاءات الرياضية وكذلك المبادرات القومية الشبابية والرياضية ، وابراز كبرى البطولات العالمية والدولية التى استضافتها مصر مؤخرا .

كما يحاضر اللواء أ.ح بهجت محمد فريد فى الندوة للتحدث عن عزيمة الجيش والشعب المصرى واسترداد الكرامة ، ويروى تفاصيل الانتصارات غير المسبوقة التى حققتها مصر و غيرت وجه التاريخ .

يشارك فى الندوة ايضًا عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة القليوبية ، لفيف من قيادات جامعة بنها ونخبة من الخبراء العسكريين .