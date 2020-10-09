تشكيل الإسماعيلي لمواجهة المصري في الدوري

أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي تشكيل لاعبيه لملاقاة المصري البورسعيدي بعد قليل لحساب مؤجلات الجولة التاسعة عشر بمسابقة الدوري المحلي.

التشكيل جاء كالأتى :

حارس مرمى : محمد فوزى

خط الدفاع : محمود البدري ، محمد عمار ، إبراهيم ابو اليزيد ، احمد ايمن.

خط الوسط : محمود دونجا ، عماد حمدى

امامهم : محمد الشامى ، عمر الوحش ، عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم : حمدى زكى.

على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى ، محمد بيومى ،محمد نصر ، همام طارق ،نادر رمضان ، محمد مخلوف ،محمد الضرف ، محمود عبد الله ، حازم مرسى.

ويسعى فريق الإسماعيلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتحسين مركزه في جدول ترتيب مسابقة الدوري، بعدما ضمن البقاء رسميا في مسابقة الدوري.

في المقابل يدخل فريق المصري بمعنويات مرتفعة ايضا، بعدما ضمن البقاء رسميا في مباراة اليوم، حيث يطمح في انتزاع الثلاث نقاط، لمحاولة إنهاء الموسم في مسابقة الدوري.

وعانى فريق المصري في مسابقة الدوري عقب استئناف المسابقة في شهر أغسطس الماضي، بسبب إصابة معظم لاعبيه بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد المصري في المركز الـ 12 بـ 36 نقطة.