صاحب الظاهرة الصوتية.. ياسر إدريس يرد علي هجوم مرتضى منصور

قام ياسر إدريس عضو اللجنة الأوليمبية، ورئيس لجنة الأندية بالرد على تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك .

وكان مرتضى منصور صرح عبر قناة الزمالك أنه ساعد ياسر إدريس في عدة انتخابات سابقة

وكتب ياسر إدريس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : الحمد لله وبفضل الله ، انا نزلت الزمالك ثلاث دورات انتخابية منهم مرتين حصلت على أعلى الأصوات على الإطلاق في الانتخابات.

وأضاف : ونزلت اتحاد السباحة ثلاث دورات وفي آخر انتخابات حصلت على عشرة أصوات مقابل أربعة للزميل المنافس من النادي الأهلي ، منهم دورتين الأستاذ الفاضل ممدوح عباس ارسل الأفاضل أعضاء مجلس الإدارة الانتخابي الدكتور الفاضل يحيي كمال حلمي.

وأكمل : الزمالك بيتي وله أفضال بعد المولي سبحانه وتعالي لقد لعبت له منذ عام ١٩٧٤ سباحة- لاعب كرة ماء - مديرًا فنيا -عضو مجلس اداره قبل ماناس كتير تبقي أعضاء في النادي ، ونهاية انا عضو مجلس اداره اللجنه الاوليمبيه المصريه بالتزكية.

وأوضح : ولايمكن ان يكون هناك رئيس نادي من أعضاء الجمعية العمومية ينتخب شخص لرئاسة اي اتحاد دون قناعة من إمكانياته وفي اشخاص كثيره لو توسطت لتسببت في سقوط أي مرشح حتى لو كان هيريرا خاصة صاحب الظاهرة الصوتية.

وأختتم : عضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي دورتين بالتعيين والثالثة الحمد لله بالتزكية ، الف حمد وشكر للمولى سبحانه وتعالى على فضله علينا