محافظ أسوان يهنئ الفريق بالاستمرار في الدوري الممتاز

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة لأبناء الجنوب وجماهير نادى أسوان بالبقاء بالدورى الممتاز والفوز علي فريق حرس الحدود الذى جاء مسك الختام . حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تهنئة مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان على إستمرار فريق الكرة بالدورى الممتاز لموسم جديد وأكد محافظ أسوان فى تهنئتة على مايلى: إنتصار أسوان حسم الإستمرار بجدارة فى منافسات الموسم القادم 2020/2021. تحقيق الفوز جاء بفضل الروح القتالية التى تحلى بها الفريق طوال مشوار البطولة . سعدنا بالأداء المتميز خططيا وفنيا من اللاعبين والجهاز الفنى . الفوز تحقق بدعم مخلص من مجلس إدارة النادى برئاسة اللواء أحمد سليمان إستمرار مساندتنا لنادى أسوان كممثل للصعيد . نادى أسوان أحد الكيانات الرياضية والشبابية و الجماهيرية والإجتماعية التى نعتز بدورها .

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