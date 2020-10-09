رحلة أسوان للبقاء بالدورى الممتاز

قاد إبراهيم جلال فريق أسوان لتحقيق أغلى انتصار في مشواره بالموسم الحالي للدوري المصري الممتاز، بعدما سجل هدفين حول بهما تأخر فريقه أمام حرس الحدود إلى فوز،ليأكد بقاء أسوان بالدورى الممتاز.
ويستعرض "دوت الخليج" رحلة أسوان للبقاء بالدورى الممتاز .
بداية أسوان بالممتاز :
عقب صعود الفريق للدورى الممتاز سرعان مابدأ مبكرا فترة الإعداد منذ أول يوليو تقريبا ، وخاض أكثر من معسكر بالمركز الأولمبي وبالأكادمية البحرية وبالقاهرة ،وتعاقد حينذاك مع قرابة 13 صفقة لتدعيم صفوف الفريق .
بداية الكبوة الأسوانية :
سارت نتائج الفريق بالجولات الأولي من منافسات الدور الأول علي عكس المتوقع لجماهير أسوان ،حيث خسر بأولي جولاته علي ملعبه أمام المقاصة ومن بعده الأهلي والجونة ودجلة ،وأستمرت هذه الكبوة للفريق الأسوانى حتى أعلن مجدى عبدالعاطي إستقالته .
رحيل مجدى عبدالعاطي :
قدم مجدى عبد العاطى إستقالته عقب الخسارة أمام الإنتاج الحربى بالجولة التاسعة بالدورى الممتاز.
ولكن رفض مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان ،قبول إستقالة الجهاز الفنى للفريق برئاسة الكابتن مجدى عبد العاطى.
ومن جانبه أكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان استقرار أوضاع الجهاز الفنى وتكاتف كل الأطراف إدارة وجهاز ولاعبين وجماهير لتجاوز هذه المرحلة التى تشهد عدم توفيق فى النتائج.
وسرعان ماتحسنت النتائج بأخر ثلاث جولات من منافسات الدور الأول حيث حقق الفريق الأسوان الفوز علي فريق الإسماعيلي وحرس الحدود والإتحاد السكندرى .
ولكن بالأخير وبعد تأثر الجميع بجائحة كرونا تقدم مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم أسوان، باستقالته من تدريب الفريق لمجلس إدارة النادي الجنوبي؛ بسبب ظروف مالية.
وقال عبد العاطي، عبر صفحته على "فيسبوك": "أرجو من مجلس إدارة أسوان قبول استقالتي من منصبي كمدير فني للفريق، لعدم قدرتي
على الاستمرار في ظل هذه الظروف".
رد مجلس الإدارة والبديل :
أكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان علي صحة تقدم مجدى عبد العاطي المدير الفنى للفريق باستقالته من القيادة الفنية للفريق .
وأشار سليمان أنه علم باستقالة مجدى عبدالعاطي ولكن سيعقد اجتماعا بمسئولي مجلس الادارة لدارستها، وسيصدر النادي بيانا قريبا بخصوص هذه الاستقالة.
كشرى مدير فنيا لأسوان :
أعلن نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان تعيين أحمد كشري مديرا فنيا للفريق، خلفا لمجدي عبد العاطي الذي رحل عن النادي خلال الفترة الماضية.
أسوان تحت قيادة كشرى :
أسند علي عاتق أحمد كشرى المدير الفنى مهمة لم تكن سهلة ، فتسلّم الفريق قبل شهر من استئناف النسخة الجارية من الدوري 2019/2020 التي توقفت بسبب فيروس كورونا؛ حيث كان أسوان في المركز 13 بعدما جمع 18 نقطة خلال 17 مباراة خاضها في الدور الأول.
أسوان لعب تحت قيادة كشري 15 مباراة؛ هُزم في 6 مباريات أمام المقاصة، الأهلي، بيراميدز، الجونة ،وادي دجلة ،المصرى ،وتعادل 4 مباريات أمام نادي مصر، إنبي، طلائع الجيش، سموحة ثم الفوز أمام الإنتاج الحربي، طنطا، الزمالك ،حرس الحدود .
البقاء بالدورى الممتاز :
ضمن نادي أسوان بقائه في الدوري الممتاز بعد فوزه اليوم علي نادي حرس الحدود بهدفين مقابل هدف سجلهم إبراهيم جلال منقذ الفريق ،وذلك بالجولة 32 بالدورى الممتاز ،باللقاء الذي أقيم اليوم الخميس مساء اليوم بالساعة الخامسة والنصف مساءً بملعب إتحاد الشرطة بالعباسية.
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