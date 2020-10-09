قاد إبراهيم جلال فريق أسوان لتحقيق أغلى انتصار في مشواره بالموسم الحالي للدوري المصري الممتاز، بعدما سجل هدفين حول بهما تأخر فريقه أمام حرس الحدود إلى فوز،ليأكد بقاء أسوان بالدورى الممتاز.

ويستعرض "دوت الخليج" رحلة أسوان للبقاء بالدورى الممتاز .

بداية أسوان بالممتاز :

عقب صعود الفريق للدورى الممتاز سرعان مابدأ مبكرا فترة الإعداد منذ أول يوليو تقريبا ، وخاض أكثر من معسكر بالمركز الأولمبي وبالأكادمية البحرية وبالقاهرة ،وتعاقد حينذاك مع قرابة 13 صفقة لتدعيم صفوف الفريق .

بداية الكبوة الأسوانية :

سارت نتائج الفريق بالجولات الأولي من منافسات الدور الأول علي عكس المتوقع لجماهير أسوان ،حيث خسر بأولي جولاته علي ملعبه أمام المقاصة ومن بعده الأهلي والجونة ودجلة ،وأستمرت هذه الكبوة للفريق الأسوانى حتى أعلن مجدى عبدالعاطي إستقالته .

رحيل مجدى عبدالعاطي :

قدم مجدى عبد العاطى إستقالته عقب الخسارة أمام الإنتاج الحربى بالجولة التاسعة بالدورى الممتاز.

ولكن رفض مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان ،قبول إستقالة الجهاز الفنى للفريق برئاسة الكابتن مجدى عبد العاطى.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان استقرار أوضاع الجهاز الفنى وتكاتف كل الأطراف إدارة وجهاز ولاعبين وجماهير لتجاوز هذه المرحلة التى تشهد عدم توفيق فى النتائج.

وسرعان ماتحسنت النتائج بأخر ثلاث جولات من منافسات الدور الأول حيث حقق الفريق الأسوان الفوز علي فريق الإسماعيلي وحرس الحدود والإتحاد السكندرى .

ولكن بالأخير وبعد تأثر الجميع بجائحة كرونا تقدم مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم أسوان، باستقالته من تدريب الفريق لمجلس إدارة النادي الجنوبي؛ بسبب ظروف مالية.

وقال عبد العاطي، عبر صفحته على "فيسبوك": "أرجو من مجلس إدارة أسوان قبول استقالتي من منصبي كمدير فني للفريق، لعدم قدرتي

على الاستمرار في ظل هذه الظروف".

رد مجلس الإدارة والبديل :

أكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان علي صحة تقدم مجدى عبد العاطي المدير الفنى للفريق باستقالته من القيادة الفنية للفريق .

وأشار سليمان أنه علم باستقالة مجدى عبدالعاطي ولكن سيعقد اجتماعا بمسئولي مجلس الادارة لدارستها، وسيصدر النادي بيانا قريبا بخصوص هذه الاستقالة.

كشرى مدير فنيا لأسوان :

أعلن نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان تعيين أحمد كشري مديرا فنيا للفريق، خلفا لمجدي عبد العاطي الذي رحل عن النادي خلال الفترة الماضية.

أسوان تحت قيادة كشرى :

أسند علي عاتق أحمد كشرى المدير الفنى مهمة لم تكن سهلة ، فتسلّم الفريق قبل شهر من استئناف النسخة الجارية من الدوري 2019/2020 التي توقفت بسبب فيروس كورونا؛ حيث كان أسوان في المركز 13 بعدما جمع 18 نقطة خلال 17 مباراة خاضها في الدور الأول.

أسوان لعب تحت قيادة كشري 15 مباراة؛ هُزم في 6 مباريات أمام المقاصة، الأهلي، بيراميدز، الجونة ،وادي دجلة ،المصرى ،وتعادل 4 مباريات أمام نادي مصر، إنبي، طلائع الجيش، سموحة ثم الفوز أمام الإنتاج الحربي، طنطا، الزمالك ،حرس الحدود .

البقاء بالدورى الممتاز :

ضمن نادي أسوان بقائه في الدوري الممتاز بعد فوزه اليوم علي نادي حرس الحدود بهدفين مقابل هدف سجلهم إبراهيم جلال منقذ الفريق ،وذلك بالجولة 32 بالدورى الممتاز ،باللقاء الذي أقيم اليوم الخميس مساء اليوم بالساعة الخامسة والنصف مساءً بملعب إتحاد الشرطة بالعباسية.