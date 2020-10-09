بعد الفوز على الإسماعيلي.. الاتحاد السكندري يمنع المصري من الراحة

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، بقيادة علي ماهر، منح لاعبي الفريق، راحة سلبية، غدا، عقب الفوز بهدفين أمام فريق الإسماعيلي في الأسبوع المؤجل من الجولة الـ١٩ من مسابقة الدوري الممتاز؛ وذلك لضيق الوقت، ولكي يستعدوا لمواجهة الإتحاد السكندري الإثنين المقبل.

يذكر أن المصري صعد للمركز التاسع برصيد ٣٩ نقطة بترتيب جدول الدوري العام.

وحقق فريق المصري الفوز على منافسه الإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء هدف فريق المصري الهدف في الدقيقة 66 عن طريق اللاعب كريم العراقي، بينما سجل الهدف الثاني احمد جمعه في الدقيقة 81 من زمن المباراة.

واستحوذ فريق المصري على الكرة بنسبة 56% مقابل 44 % لصالح فريق الإسماعيلي.

وكان فريق الاسماعيلي الأكثر خطورة على المرمى بواقع 14 تسديدات منهم 6 على المرمى مقابل 11 لفريق المصري منهم تسديدتين فقط بين الثلاث خشبات وجاء منهم الهدفين .

وعانى فريق المصري في مسابقة الدوري عقب استئناف المسابقة في شهر أغسطس الماضي، بسبب إصابة معظم لاعبيه بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وتأكد هبوط طنطا ونادي مصر إلى القسم الثاني، ويتبقى فريق ثالث لم يتحدد حتى الآن.