موقع ترانسفير يعلن انتقال بدر بانون إلى النادي الأهلي.. شاهد

وذكر موقع " ترانسفير ماركت العالمي"، أن بدر بانون سيصبح أهلاويا بداية من موسم المقبل 2020 - 2021.

أعلن موقع ترانسفير ماركت العالمي انتقال بدر بانون مدافع فريق الرجاء المغربي، إلى صفوف النادي الأهلي.

وأشار موقع ترانسفير ماركت العالمي أن قيمة صفقة بدر بانون ستكلف خزينة النادي الأهلي 1.84 مليون جنيه إسترليني.

كانت تقارير مغربية أشارت في وقت سابق، أن بدر بانون وقع على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي مقابل 5 ملايين دولار.

وأضافت التقارير المغربية، أن بدر بانون سيحصل على 3 ملايين دولار مع الأهلي طوال عقده، بالإضافة إلى مليوني دولار لنادي الرجاء المغربي. وأكدت التقارير أن العقد ينص على حصول الرجاء المغربي على نسبة 10 % حال قرر الأهلي إعارة اللاعب أو بيعه مستقبلا.

وشارك بدر بانون مع الرجاء في مباراة في الدوري المغربي هذا الموسم، بواقع 1457 دقيقة.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 17 أكتوبر الحالي ، فيما يصطدم الزمالك بنظيره الرجاء يوم 18 من الشهر ذاته.