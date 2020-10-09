أول قرار من الجهاز الفنى للإسماعيلى بعد الخسارة من المصري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة عقب الهزيمة التي تلقاها أمام فريق المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين منذ قليل على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ ١٩ من مسابقة الدوري العام.

ويستأنف الإسماعيلي تدريباته بعد غد الأحد إستعدادًا لمواجهة أسوان الخميس المقبل في الدوري.

وتوقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة ٣٨ محتلًا المركز الـ ٩ بترتيب جدول الدوري العام.