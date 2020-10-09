أول قرار من الجهاز الفنى للإسماعيلى بعد الخسارة من المصري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة عقب الهزيمة التي تلقاها أمام فريق المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين منذ قليل على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ ١٩ من مسابقة الدوري العام.
ويستأنف الإسماعيلي تدريباته بعد غد الأحد إستعدادًا لمواجهة أسوان الخميس المقبل في الدوري.
وتوقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة ٣٨ محتلًا المركز الـ ٩ بترتيب جدول الدوري العام.
وحقق فريق المصري الفوز على منافسه الإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.
وجاء هدف فريق المصري الهدف في الدقيقة 66 عن طريق اللاعب كريم العراقي، بينما سجل الهدف الثاني احمد جمعه في الدقيقة 81 من زمن المباراة.
واستحوذ فريق المصري على الكرة بنسبة 56% مقابل 44 % لصالح فريق الإسماعيلي.
وكان فريق الاسماعيلي الأكثر خطورة على المرمى بواقع 14 تسديدة منهم 6 على المرمى مقابل 11 لفريق المصري منهم تسديدتين فقط بين الثلاث خشبات وجاء منهم الهدفين .
وعانى فريق المصري في مسابقة الدوري عقب استئناف المسابقة في شهر أغسطس الماضي، بسبب إصابة معظم لاعبيه بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
وتأكد هبوط طنطا ونادي مصر إلى القسم الثاني، ويتبقى فريق ثالث لم يتحدد حتى الآن.
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