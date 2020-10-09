رونالدو الأخير والنني ضمن القائمة.. جرائم سرقة النجوم عرض مستمر

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وذكرت تقارير صحفية، أمس، الخميس، أن منزل كريستيانو رونالدو في مدينة ماديرا البرتغالية، تعرض للسرقة، أثناء مباراة البرتغال وإسبانيا، أول أمس، الأربعاء. وأضافت التقارير أن اللص دخل العقار أثناء تواجد بعض موظفي الصيانة، واستولى على قميصًا موقعا عليه من كريستيانو رونالدو، يبلغ قيمته 182 جنيه إسترليني، بجانب بعض الأشياء الآخرى الصغيرة.

وأبلغ أحد أفراد أسرة كريستيانو رونالدو، الشرطة، عقب الحادث، والتي وصلت إلى المنزل على الفور، وتم تحديد اللص من خلال كاميرات المراقبة، لكن يتم القبض على أحد حتى الآن.

جرائم سرقة نجوم كرة القدم عرض مستمر، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، آخر الضحايا.

ويستعرض " دوت الخليج" أبرز النجوم الذين تعرضوا للسرقة مؤخرا بعد واقعة منزل كريستيانو رونالدو:

محمد النني

تعرض منزل الدولي المصري محمد النني لاعب فريق آرسنال الإنجليزي للسرقة في شهر يوليو 2019، حيث حاول أحد الأشخاص الإستيلاء على كابلات كهرباء نحاسية من داخل الفيلا الخاصة به في محافظة الغربية، لكنه توفي صعقا.

وأكدت تحريات النيابة العامة عدم وجود شبهة جنائية في وفاة الشخص الذي حاول سرقة فيلا محمد النني.

رياض محرز

استغل بعض اللصوص وجود رياض محرز وعائلته خارج منزله في مدينة مانشستر يونايتد، خلال شهر يونيو الماضي وقاموا بسرقة ثلاث ساعات فاخرة بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني، تحمل بعض الماركات العالمية مثل رولكس وريتشارد ميل.

واحتجزت الشرطة شابًا، في الثامنة والعشرين من العمر؛ للاشتباه في التآمر لارتكاب عملية السطو المذكورة، وما زالت قضية سرقة النجم الجزائري مفتوحة حتى الآن.

فابينيو

سطا بعض اللصوص على منزل النجم البرازيلي فابينيو لاعب وسط فريق ليفربول، خلال انشغاله بتتويج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي، خلال شهر يوليو الماضي.

وأعلنت الشرطة البريطانية وقتها أنه تم سرقة مجوهرات وسيارة أودي آر سي 6، ولكن تم استعادة السيارة في وقت لاحق في مدينة ويجان.