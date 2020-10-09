تدريبات بدنية للاعبي الزمالك استعدادا لحرس الحدود

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمجموعة من التدريبات البدنية القوية تحت إشراف جوزية بيدرو مدرب الأحمال وذلك على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو قد قام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى الأساسية وخاضت تدريبات استشفائية والثانية باقي اللاعبين وخاضت تدريبات قوية.

وحرص بيدرو على خوض اللاعبين مجموعة من التدريبات البدنية القوية، على هامش المران، وذلك من أجل ظهور اللاعبين في أفضل شكل بدني ممكن خلال المباريات القادمة.

وقام البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعقد جلسة خاصة مع محمود علاء مدافع الفريق على هامش التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وحرص باتشيكو على منح اللاعب بعض التعليمات والنصائح الفنية الخاصة من أجل تنفيذها في المواجهات المقبلة.

ويواجه الفريق الأول بالنادي نظيره حرس الحدود يوم الإثنين المقبل على ستاد المكس بمدينة الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة رقم ٣٣ من بطولة الدوري المصري العام.