خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمجموعة من التدريبات البدنية القوية تحت إشراف جوزية بيدرو مدرب الأحمال وذلك على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو قد قام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى الأساسية وخاضت تدريبات استشفائية والثانية باقي اللاعبين وخاضت تدريبات قوية.
وحرص بيدرو على خوض اللاعبين مجموعة من التدريبات البدنية القوية، على هامش المران، وذلك من أجل ظهور اللاعبين في أفضل شكل بدني ممكن خلال المباريات القادمة.
وقام البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعقد جلسة خاصة مع محمود علاء مدافع الفريق على هامش التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
وحرص باتشيكو على منح اللاعب بعض التعليمات والنصائح الفنية الخاصة من أجل تنفيذها في المواجهات المقبلة.
ويواجه الفريق الأول بالنادي نظيره حرس الحدود يوم الإثنين المقبل على ستاد المكس بمدينة الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة رقم ٣٣ من بطولة الدوري المصري العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تدريبات بدنية للاعبي الزمالك استعدادا لحرس الحدود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.