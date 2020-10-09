قبل مواجهة الأهلي .. صحفي مغربي يكشف نقطة ضعف الوداد

كشف الصحفي المغربي محمد فنكار نقطة ضعف فريق الوداد قبل مواجهة الأهلي، في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 17 أكتوبر الحالي ، فيما يصطدم الزمالك بنظيره الرجاء يوم 18 من الشهر ذاته.

وقال محمد فنكار في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، نقطة ضعف الوداد هي تراجع المستوى البدني للفريق، بسبب ضغط المباريات بمسابقة الدوري المغربي، خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن الرجاء يتصدر جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 57 نقطة، ويحل الوداد ثانيا بـ 56 نقطة، ونهضة بركان ثالثا بـ 54 نقطة.

ويحتاج الرجاء إلى الفوز على الجيش المكي في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل، في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، لحسم لقب الدوري رسميا، بغض النظر عن باقي نتائج المباريات الأخرى.

أما الوداد سوف يدخل مباراة الفتح الرباطي، المقرر لها في نفس موعد مباراة الرجاء والجيش الملكي " تحت شعار لا بديل عن الفوز، أملا حسم لقب الدوري لصالحه حال تعثر الرجاء سوء بالتعادل أو الهزيمة.