شاهد.. علي معلول يسجل هدفًا لمنتخب تونس في شباك السودان

تقدم المنتخب التونسي على نظيره السوداني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة الودية التي تجمعهما في الوقت الحالي على ستاد رادس بتونس.

علي معلول نجم النادي الأهلي استطاع تسجيل الهدف الثاني للتوانسة في الدقيقة 24 من متابعة للهجمة المرتدة الذي بدأها زميله وهبي الخزري.

وتواجد علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي أساسيًا في تشكيل منتخب تونس، فيما يجلس كل من فرجاني ساسي متوسط ميدان نادي الزمالك، وسيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل تونس كالآتي:

في حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: وجدي كشريدة - ياسين مرياح - برون - علي معلول

خط الوسط: إلياس السخيري - سليماني - بن محمد - حمزة رفيعة - سيف الدين الخاوي

خط الهجوم: وهبي الخزري

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل على القناة التونسية الأولى.