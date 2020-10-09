شاهد.. علي معلول يسجل هدفًا لمنتخب تونس في شباك السودان

تقدم المنتخب التونسي على نظيره السوداني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة الودية التي تجمعهما في الوقت الحالي على ستاد رادس بتونس.
علي معلول نجم النادي الأهلي استطاع تسجيل الهدف الثاني للتوانسة في الدقيقة 24 من متابعة للهجمة المرتدة الذي بدأها زميله وهبي الخزري.
وتواجد علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي أساسيًا في تشكيل منتخب تونس، فيما يجلس كل من فرجاني ساسي متوسط ميدان نادي الزمالك، وسيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل تونس كالآتي:
في حراسة المرمى: معز بن شريفية
خط الدفاع: وجدي كشريدة - ياسين مرياح - برون - علي معلول
خط الوسط: إلياس السخيري - سليماني - بن محمد - حمزة رفيعة - سيف الدين الخاوي
خط الهجوم: وهبي الخزري
وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل على القناة التونسية الأولى.
وجاءت قائمة منتخب تونس كالآتي:
حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى، ومعز بن شريفية، وأيمن دحمان، والبشير بن سعيد.
خط الدفاع: علي معلول، وأسامة الحدادي، وديلان برون، وياسين مرياح، ومنتصر الطالبي، وجاسر الخميري، وعمر الرقيق، ووجدي كشريدة، ومحمد دراقر.
خط الوسط: إلياس السخيري، ومارك اللمطي، وأحمد خليل، وأنيس بن سليمان، وأيمن بن محمد، وأمين بن عمر، وفرجاني ساسي، وإلياس الجلاصي، وسيف الدين الخاوي، وحمزة رفيعة، وسعد بقير.
خط الهجوم: يوسف المساكني، ونعيم السليتي، ووهبي الخزري.
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