بعد رئيس النادي.. رئيس هيئة أعضاء شرف نادي التعاون السعودي يقدم استقالته

قدم الشيخ علي التويجري رئيس هيئة أعضاء شرف نادي التعاون، استقالته من رئاسة هيئة أعضاء شرف النادي، اليوم الجمعة.

نادي التعاون أعلن في بيان رسمي أن التويجري قدم استقالته من رئاسة هيئة أعضاء شرف نادي التعاون، متمنيًا لرئيس هيئة الشرف القادم التوفيق والنجاح.

وأكد التويجري أنه قدم استقالته في اجتماع هيئة أعضاء الشرف الذي أقيم في ضيافة الشيخ عبدالعزيز الحميد.

وكان محمد القاسم، رئيس نادي التعاون السعودي، قد تقدم باستقالته من رئاسة نادي التعاون دون إبداء أي أسباب.

وتعاقد نادي التعاون هذا الأسبوع مع الأنجولي أري بابل قادمًا من نادي أول أغسطس الأنجولي، بعد فشل انتقاله لنادي الزمالك.

ويدرب نادي التعاون في الوقت الحالي، الفرنسي باتريس كارتيرون بعد رحيله عن نادي الزمالك.