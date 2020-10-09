أشرف صبحي فى حوار مع شباب المحافظات الحدودية من برنامج أهل مصر

ألتقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مجموعة من الشباب من مختلف المحافظات المشاركين في برنامج اهل مصر بالمدينة الرياضية بشرم الشيخ والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة.

استمع الوزير الي اراء الشباب وما يرونه في مستقبلهم ومتطلباتهم من وزارة الشباب والرياضة في الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، واذا كان هناك بعض التطوير الذي يريدوا إدخاله على هذه الأنشطة لصالح الشباب.

أكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تسعي دائما الي تقديم افضل الخدمات والبرامج للشباب، ومن احدي البرامج التي تنفذها الوزارة هو برنامج " اهل مصر " الذي يهدف الي تعريف الشباب ببلدهم والحفاظ علي الهوية المصرية واثراء معلومات الشباب وغرس روح الانتماء لديهم، مع العمل علي تطوير مهاراتهم والارتقاء بها، مضيفًا انه في ذكري انتصارات حرب السادس من اكتوبر، يجب علي الشباب كلهم وجميع افراد المجتمع ان يفتخروا ببلدهم التي استعادت جزء غالي وثمين من ارضها في حرب اكتوبر المجيدة، مؤكدا ان الشباب هم عماد كل دولة تستعين بيها الحكومات في البناء والتنمية.