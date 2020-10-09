باتشيكو يقود تدريبات بدلاء الزمالك استعدادا للحرس فى صراع وصافة الدوري

حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على قيادة تدريبات اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة وادي دجلة أمس ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقام البرتغالي بمنح اللاعبين العديد من التعليمات الفنية لتنفيذها في المران، حيث ركز على بعض الأمور الفنية والتكتيكية، بالإضافة إلى التركيز على سرعة رد الفعل في التصرف بالكرة.

ويواجه الفريق الأول بالزمالك نظيره حرس الحدود يوم الإثنين المقبل على ستاد المكس بمدينة الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة رقم ٣٣ من بطولة الدوري المصري العام.

على صعيد أخر .. أرسل مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك مذكرة رسمية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمطالبته بإصدار قرار بإعلان بطلان والغاء القرار الصادر من اللجنة الاوليمبية المصرية والمتضمن العقوبات ضده بإيقافه ٤ سنوات من مزاولة اي نشاط رياضي وتغريمه ١٠٠ الف جنيه وما ترتب علي القرار من آثار عدم تمثيله امام الغير والقضاء وعدم تقلده رئاسة اي اجتماعات وعدم الاعتداد بتوقيعه.

كما تضمنت المذكرة الرسمية التى تسلمها وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي للوزارة وإدارة الشئون القانونية مطالبة مرتضي منصور بإلغاء قرار اللجنة الاوليمبية الذي وصفه بانه تحد صارخ لنص المادة ١٣من الدستور والقانون٧١ لسنة ٢٠١٧ واحكام المحكمة الإدارية العليا وتحد للسلطة التشريعية البرلمان وعدم مراعاة الدستور والقانون.