شرط وحيد للاعب.. نجم وادي دجلة يفاضل بين عرضين من تونس

يفاضل كريم الدبيس لاعب الفريق الكروي الأول بنادي وادي دجلة ولاعب منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين بين اكثر من عرض للانتقال لأحدها خلال الموسم المقبل باعتباره لاعبا حرا بعد انتهاء تعاقده مع ناديه وادي دجله وأحقيته في الانضمام لناد اخر.

وتلقي اللاعب عرضين من أندية القمة في تونس طريق وكيله محمد عبدالحميد الذي يشرع حاليا في إنهاء أوراق وإجراءات السفر حتى يلتحق اللاعب بفريقه الجديد حالة استقراره عن احد الناديين التونسيين الذي يتحفظ اللاعب عن كشف هويتهم.

واكد اللاعب انه اتفق مع وكيله علي تأجيل البت في عرضي تونس بعد تلقيه عرضين من أندية محلية في الدوري فضلا عن رغبة ناديه الحالي في التجديد له مؤكدا ان المقابل المادي والعرض الفني الانسب له للمشاركة أساسيًا في الموسم المقبل هو الذي سيحدد وجهته المقبلة سواء بالاحتراف في تونس او البقاء في الدوري المحلي.

واكد ان شرطه الأساسي مع ناديه الجديد المشاركة أساسيًا لضمان المشاركة أساسيًا مع المنتخب والانضمام للمنتخب الاوليمبي ومن ثم المنتخب الأول مشيرا الي ان جلسه ستجمعه مع وكيله بعد غد الأحد للتشاور حول أفضل وأنسب العروض.