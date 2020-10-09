بعد تفشي كورونا.. بايرن ميونخ يعلن عن طريقة دخول الجماهير للمدرجات

وأوضح بايرن ميونخ في بيانه، أنه بسبب الزيادة الحادة في عدد الإصابات في ميونخ، قررت السلطات المختصة بالعاصمة البافارية، الجمعة 9 أكتوبر 2020، أن تُلعب جميع مباريات كرة القدم في ملاعب كرة القدم في ميونخ بدون جمهور، واللائحة سارية حتى 25 أكتوبر.
وعاد كورونا للتفشي بقوة في أوروبا من جديد، وتشهد الفترة الحالية إصابات بين لاعبي كرة القدم خاصة في إيطاليا.
يذكر أن بايرن ميونخ توج بألقاب الدوري الألماني وكأس ألمانيا والسوبر الألماني ودوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020.
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