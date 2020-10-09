سيدات يد الأهلي يفزن على حلوان العام في بطولة الدوري

وأقيمت المباراة على الصالة المغطاة بنادي حلوان، وقدمت لاعبات الأهلي، تحت قيادة الكابتن يحيى يوسف المدير الفني، أداءً مميزًا، ونجحن في مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري.
وكان «سيدات يد الأهلي» قد نجح في تحقيق الفوز على منوف الرياضي بنتيجة 54-7، في الجولة الأولى من بطولة الدوري العام.
ويلتقي «سيدات الأهلي» نظيره فريق الرحاب، غدًا السبت، على صالة الأهلي، ضمن بطولة الدوري.
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