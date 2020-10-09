خاض محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فقرة بدنية خاصة تحت قيادة جوزية بيدرو مدرب الأحمال على هامش التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وشهدت الفقرة تركيز بيدرو على خوض اللاعب مجموعة من التدريبات البدنية المختلفة بالكرة وبدون، وذلك استعدادا لمواجهات الفريق المقبلة.
خضع محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لبعض التدريبات الخفيفة على هامش المران الجماعي المقام حاليًا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
وقام عبد الغني بالركض حول الملعب على هامش التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد مشاركته في مواجهة أمس أمام وادي دجلة في بطولة الدوري الممتاز.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم الإثنين المقبل على ستاد المكس بمدينة الإسكندرية، ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحت قيادة جوزيه بيدرو .. تدريبات بدنية خاصة لـ محمود علاء على هامش مران الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.