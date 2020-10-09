نجم الزمالك يعلن إصابته بكسر في الأنف

كشف محمد عبد الغني مدافع نادي الزمالك عن حالته الصحية بعد الإصابة التي لحقت به خلال لقاء الزمالك ووادي دجلة الماضي.

وتعرض عبدالغني للإصابة في الأنف إثر اصطدام قوي بأحد لاعبي وادي دجلة خلال الشوط الأول من اللقاء، وتم إجراء الإسعافات اللازمة وعاد لإكمال المباراة، لكن الفحوصات التي أجراها اللاعب بعد ذلك أثبتت إصابته بكسر في الأنف.

وكتب اللاعب، عبر صفحته بموقع "فيس بوك":"قدر الله وماشاء فعل.. كسر في الأنف".

وتعادل الزمالك سلبيًا مع وادي دجلة ليفقد نقطتين ثمينتين في صراعه على المركز الثاني بالدوري.