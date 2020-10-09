نجم الزمالك يعلن إصابته بكسر في الأنف

وتعرض عبدالغني للإصابة في الأنف إثر اصطدام قوي بأحد لاعبي وادي دجلة خلال الشوط الأول من اللقاء، وتم إجراء الإسعافات اللازمة وعاد لإكمال المباراة، لكن الفحوصات التي أجراها اللاعب بعد ذلك أثبتت إصابته بكسر في الأنف.
وتعادل الزمالك سلبيًا مع وادي دجلة ليفقد نقطتين ثمينتين في صراعه على المركز الثاني بالدوري.
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