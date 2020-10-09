إبراهيموفيتش يعلن انتصاره على كورونا

وأصيب إبراهيموفيتش بفيروس كورونا، رفقة عدد من لاعبي ميلان، وهو ما تسبب في فرض الحجر الصحي لحين شفائه تماما.

وأضاف: "تم إبلاغ السلطات الصحية، بأن الحجر الصحي قد انتهي، يمكنك الخروج الأن".

وسيكون إبراهيموفيتش متاحا، يوم السبت المقبل في ديربي الغضب، بين ميلان وإنتر ميلان، على ملعب سان سيرو.

ويبدأ ميلان مبارياته بمواجهة قوية خارج أرضه ضد سيلتيك بطل اسكتلندا في 22 أكتوبر الجاري. وجاءت قائمة ميلان كالتالى: حراسة المرمى: تاتاروسانو، بالوشي، موليري، أنطونيو دوناروما، جيانلويجي دوناروما الدفاع: كالابريا، دالوت، رومانيولي، كونتي، ثيو هيرنانديز، كالولو، موساكيو، سيمون كيار، دوارتي، جابيا، ستانجا، أودي الوسط: إسماعيل بن ناصر، كاستييخو، تونالي، كالهانوجلو، هويج، براهيم دياز، رادي كرونيش، ساليميكرز، كيسي، ميونيك، أولزر، كابوني، فريجريو، برامبيلا الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش، ريبيتش،رافايل لياو، مالديني، كولومبو، تونين

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