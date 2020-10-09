وجاء هدف طنطا فى الدقيقة 38 عن طريق ميدو جمال بعد تنفيذ ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمني لتصل منطقة الجزاء ويتابعها علي الفور فتسكن شباك ذئاب الجبل .
واستعان حكم المباراة لفيديو للتأكد من صحة الهدف بعد اعتراض من لاعبي المقاولون العرب ، ليقرر سعيد حمزه هدف صحيح لنادي طنطا .
ويحتل فريق طنطا فى المركز الثامن عشر متذيل جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة .
وجاء المقاولون العرب في المركز الرابع برصيد 52 نقطة .
ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 85 نقطة ويأتي خلفه الزمالك برصيد 65 نقطة ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 63 نقطة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بقيادة رضا عبدالعال .. طنطا يباغت المقاولون العرب بهدف قبل نهاية الشوط الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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