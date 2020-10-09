نعتبرها تعاقد .. وكيل ميار شريف: ملتزمون مع النادي الأهلي منذ شهور بكلمة

صرح شريف منصف وكيل فتاة مصر الذهبية وبطلة التنس المصرية العالمية ميار شريف بأنه تم الالتزام مع النادي الأهلي بكلمة قبل انتشار وباء كوڤيد 19 من خلال اتفاق شفهي، وهو يعتبر هذه الكلمة "تعاقد"، مشيرًا إلى أن الالتزام هو بلعب الدوري الذي يبدأ في ديسمبر المقبل ولمدة أسبوع باسم النادي الأهلي.
وقد تداول في مواقع الأخبار الفترة الأخيرة أننا سنقرر موقفنا من التعاقد بعد المفاضلة بين العروض المقدمة، وهذا ما وضحة وكيل اللاعبة أن المناقشة سوف تكون في آلية تنفيذ العقد، وليس في أي عروض أخري مقدمة، مهما كانت قيمتها، لأنة كما جاء علي لسانه "أحنا ادينا كلمة، واحترام الكلمة أساس مهم في الرياضة والحياة، واحنا مش هنعمل مزاد".
الجدير بالذكر أن البطلة المصرية فضلت العودة الي مصر بعد تأهلها للدور الرئيسي لبطولة رولان جاروس للمرة الأولي في تاريخ التنس المصري، وذلك للاحتفال بالأنجاز مع الشعب المصري والترتيب للمرحلة القادمة علي عدة أصعدة.
وتغادر ميار مصر يوم السبت عائدة الي معسكر تدريبها في اسبانيا، حيث تستعد لمجموعة بطولات ومنافسات في أمريكا وجزر الكناري ومن ثم الي مصر للعب الدوري المصري استعدادا لبطولة استراليا المفتوحة احدي البطولات الكبري في عالم التنس.
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