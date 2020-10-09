معلول يسجل في انتصار تونس على السودان وديًا

اكتسح المنتخب التونسي نظيره المنتخب السوداني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما منذ قليل..

أهداف المباراة جاءت جميعا في الشوط الأول عن طريق سيف الدين الخاوي في الدقيقة 17 وعلي معلول في الدقيقة 25 و أنيس بن سلمان في الدقيقة 35

وشارك علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي في المباراة بالكامل، فيما تواجد فرجاني ساسي متوسط ميدان نادي الزمالك، وسيف الدين الجزيري مهاجم نادي المقاولون العرب على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل تونس كالآتي:

في حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: وجدي كشريدة - ياسين مرياح - برون - علي معلول

خط الوسط: إلياس السخيري - سليماني - بن محمد - حمزة رفيعة - سيف الدين الخاوي

خط الهجوم: وهبي الخزري

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل على القناة التونسية الأولى.

وجاءت قائمة منتخب تونس كالآتي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى، ومعز بن شريفية، وأيمن دحمان، والبشير بن سعيد.

خط الدفاع: علي معلول، وأسامة الحدادي، وديلان برون، وياسين مرياح، ومنتصر الطالبي، وجاسر الخميري، وعمر الرقيق، ووجدي كشريدة، ومحمد دراقر.

خط الوسط: إلياس السخيري، ومارك اللمطي، وأحمد خليل، وأنيس بن سليمان، وأيمن بن محمد، وأمين بن عمر، وفرجاني ساسي، وإلياس الجلاصي، وسيف الدين الخاوي، وحمزة رفيعة، وسعد بقير.

خط الهجوم: يوسف المساكني، ونعيم السليتي، ووهبي الخزري.