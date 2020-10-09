الإصابات تتوالى.. إنتر ميلان يعلن إصابة ثلاثة لاعبين بـ كورونا

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي عن إصابة ثلاثة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى خمسة هذا الأسبوع.
وأكد إنتر، وصيف بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي، في بيانه على أن ثنائي خط الوسط روبرتو جاليارديني وراديا ناينجولان والحارس الاحتياطي يونوت رادو جاءت اختباراتهم إيجابية.
وكان المدافع ميلان شكرينيار أصيب في وقت سابق خلال وجوده مع منتخب سلوفاكيا، فيما أصيب المدافع أليساندرو باستوني بينما كان يتدرب مع تشكيلة منتخب إيطاليا تحت 21 عامًا.
وتبعا لقواعد الدوري الإيطالي يتم وضع أي لاعب يصاب بفيروس كورونا في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، مما يهدد إنتر ميلان في مباراة القمة أمام ميلان في 17 اكتوبر.
وأصيب لاعبان أيضًا في ميلان مؤخرًا هما المدافع ليو دوارتي والمهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش قبل أن يعلن شفائه اليوم.
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