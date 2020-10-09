علي ماهر: المصري كان أسدا دون أنياب ومهمتي تطوير اللاعبين

أعرب علي ماهر المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي، عن سعادته بالفوز على الإسماعيلي، بهدفين دون رد، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال ماهر، خلال تصريحات تلفزيونية: "مهمتي كمدير فني للفريق، هي تطوير اللاعبين، وهذا هو دوري الذي نجحت في تحقيقه".

وواصل: "يجب أن يتعاقد المصري مع لاعبين على الأقل مستواهم يكون 60% على الأقل، لكي يتم تطويرهم ويصلوا إلى 100%".

وأضاف: "من غير المنطقي أن يتعاقد المصري مع لاعب قدراته الفنية 20%، خاصة أن الفريق من أكبر الأندية في مصر".

وتابع: "لم أتحدث مع اللاعبين على البقاء، بل كان حديثي بأن ننهي الدوري في ترتيب متقدم، لأن من المخزي أن أبارك للاعبين على البقاء".

وأردف: "المصري كان أسدا من غير أنياب، وقلت للاعبين يجب أن يكون لديكم أنياب وتثبتوا أنفسكم، خاصة أنكم تحصلوا على أموال مقابل عطائكم وتلعبوا لنادي كبير وعريق".

وأتم المدير الفني للمصري البورسعيدي: "أنا مرتاح داخل القلعة الخضراء في ظل دعم الجميع، وعلى رأسهم الجماهير ومحافظ بورسعيد ومجلس الإدارة".