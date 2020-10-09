الإسماعيلي يستغنى عن "كامتشو" نهاية الموسم

قرر الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، الاستغتاء عن محمد أحمد "كامتشو" لاعب الفريق، لعدم حصوله على فرصة لإقناع مدربي الفريق بإمكانياته.
وعلم موقع "دوت الخليج" إن الإسماعيلي قرر الاستغناء عن اللاعب نهاية الموسم في حالة عدم الاستفادة بدخوله في صفقة تبادلية، من أجل الاستفادة بمقعد في القائمة للموسم الجديد.
وكان الاسماعيلي حصل علي توقيع "كماتشو"لاعب فريق الزمالك مواليد 97 على عقود الانتقال لنادي الاسماعيلي لمدة ثلاثة مواسم سيبتمبر الماضي استعدادا للموسم الجديد.
ويشهد الاسماعيلي الفترة المقبلة بين رحيل والتعاقد مع لاعبين مع تمتلك خبرات لتدعيم صفوف الدراويش الموسم المقبل.
وحقق فريق المصري الفوز على منافسه الإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.
وجاء هدف فريق المصري الهدف في الدقيقة 66 عن طريق اللاعب كريم العراقي، بينما سجل الهدف الثاني احمد جمعه في الدقيقة 81 من زمن المباراة.
واستحوذ فريق المصري على الكرة بنسبة 56% مقابل 44 % لصالح فريق الإسماعيلي.
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