المقاولون العرب يقلب الطاولة على طنطا ويتقدم 2 /1

أحرز فريق المقاولون العرب الهدف الثاني فى شباك طنطا ، بالشوط الثاني ، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب طنطا الرياضي فى الجولة الـ32 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وجاء هدف المقاولون العرب الثاني فى الدقيقة 72 عن طريق محمد سالم بعد تمريرة رائعه من زميله داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة علي الفور فتسكن الشباك .

وافتتح طنطا التهديف فى الدقيقة 38 عن طريق ميدو جمال بعد تنفيذ ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمني لتصل منطقة الجزاء ويتابعها علي الفور فتسكن شباك ذئاب الجبل .

واستعان حكم المباراة لفيديو للتأكد من صحة الهدف بعد اعتراض من لاعبي المقاولون العرب ، ليقرر سعيد حمزه هدف صحيح لنادي طنطا .

وادرك المقاولون العرب هدف التعادل فى الدقيقة 63 عن طريق حسن الشامي من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء .

ويحتل فريق طنطا فى المركز الثامن عشر متذيل جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة .

وجاء المقاولون العرب في المركز الرابع برصيد 52 نقطة .

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 85 نقطة ويأتي خلفه الزمالك برصيد 65 نقطة ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 63 نقطة .