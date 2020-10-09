اتحاد الكرة: اعتماد لائحة النظام الأساسى من الفيفا وعرضها على الأندية خلال أيام

تلقى اليوم الجمعة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني اللائحة الجديدة بعد اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم لها.

ومن المنتظر أن يعرض الاتحاد اللائحة على الأندية خلال أيام لتحديد ملاحظاتها قبل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيها وذلك في إطار خارطة الطريق للانتهاء من الأعمال المكلفة بها اللجنة الخماسية من قبل الفيفا.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا منح اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية مهلة من أجل إرسال خارطة الطريق إلى فيفا وابتز تتضمن موعد إقامة الجمعية العمومية واعتماد لائحة النظام الأساسي إلى جانب تحديد موعد الانتخابات قبل 30 نوفمبر المقبل.

يذكر أن مصدرا مطلعا أكد إن اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية استقرت على إجراء فعاليات الجمعية العمومية غير العادية بعد انتهاء منافسات الدورى الممتاز فى شهر أكتوبر الجارى.

وأشار إلى أن إجراء مراسم الجمعية العمومية غير العادية سوف تجرى خلالها إقرار التعديلات على لائحة النظام الأساسي للجبلاية.

وتتمسك اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب ببطلان أى انتخابات تجرى قبل الانتهاء من تصنيف الأندية فى نهاية الموسم الجارى.

فيما يرفض مسؤولو الفيفا تأجيل إجراء الانتخابات وحذر مسؤولي اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني من التأخير فى الإعلان عن موعد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات مجلس إدارة الجبلاية.