شاهد.. رد فعل الجماهير على إصابة محمد عبد الغني

أعلن محمد عبد الغنى لاعب نادى الزمالك عن إصابته بكسر في الأنف، وذلك خلال مباراة وادي دجلة التي أقيمت أمس الخميس.



ونشر عبد الغنى تدوينة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وكتب " قدر الله ما شاء فعل (كسر ف الانف) ". ونشر عبد الغنى تدوينة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وكتب " قدر الله ما شاء فعل (كسر ف الانف) ". اقرا ايضا : تدريبات بدنية للاعبي الزمالك استعدادا لحرس الحدود وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى: - الف سلامة عليك..ربنا يشفيك ويرجعك للزمالك بخير ان شاء الله

- الف سلامه عليك يا وحش قدر الله ماشاء الله فعل الحمد لله

- الف مليون سلامة ياكابتن وانت من اللاعيبة الرجالة اللي الجماهير بتحبها . وانتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى والتى أقيمت على استاد القاهرة. ليرتفع رصيد الزمالك لـ 65 نقطة جمعها من 32 مباراة وسيتم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول، وأحرز لاعبوه 45 هدفا ،واستقبل 25 هدفا. فيما يصل رصيد دجلة للنقطة برصيد 35 نقطة جمعها من 32 مباراة ، وأحرز لاعبوه 31 هدفا ودخل مرماه 39 هدفا

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