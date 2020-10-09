بقيادة رضا عبدالعال | طنطا يخطف نقطة من المقاولون في الوقت القاتل

خطف فريق طنطا نقطة ثمينه من نظيره المقاولون العرب فى الوقت القاتل ، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب طنطا الرياضي فى الجولة الـ32 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .
وافتتح طنطا التهديف فى الدقيقة 38 عن طريق ميدو جمال بعد تنفيذ ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمني لتصل منطقة الجزاء ويتابعها علي الفور فتسكن شباك ذئاب الجبل .
واستعان حكم المباراة لفيديو للتأكد من صحة الهدف بعد اعتراض من لاعبي المقاولون العرب ، ليقرر سعيد حمزه هدفا صحيحا لنادي طنطا .
وادرك المقاولون العرب هدف التعادل فى الدقيقة 63 عن طريق حسن الشامي من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء .
ونجح المقاولون العرب فى احراز هدف ثان فى الدقيقة 72 عن طريق محمد سالم بعد تمريرة رائعه من زميله داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة علي الفور فتسكن الشباك .
وجاء هدف طنطا التعادل فى الدقيقة 96 عن طريق احمد سالم صافي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المقاولون العرب الي النقطة 53 فى المركز الرابع ، بينما ارتفع رصيد طنطا متذيل الدوري الي النقطة 19 وهبط للدرجة الثانية رسميا .
ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 85 نقطة ويأتي خلفه الزمالك برصيد 65 نقطة ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 63 نقطة .
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