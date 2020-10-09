بعد إرسالها من الفيفا .. ننشر أبرز 7 بنود من لائحة اتحاد الكرة

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، اليوم الجمعة، اللائحة الجديدة؛ بعد اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لها.

ومن المنتظر أن يعرض الاتحاد اللائحة على الأندية خلال أيام؛ لتحديد ملاحظاتها، قبل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية، للنظر فيها، وذلك في إطار خارطة الطريق للانتهاء من الأعمال المكلفة بها اللجنة الخماسية من قبل الفيفا.

وينشر دوت الخليج أبرز ٧ بنود من لائحة النظام الاساسي التى أرسلها الفيفا الى خماسية الجبلاية:

١- يتكون المجلس الجديد من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و7 أعضاء بينهم سيدة واحدة على الأقل.

٢- يتم اختيار نائب الرئيس من الخارج أي بالانتخاب بمعرفة الجمعية العمومية وليس من الداخل.

٣- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدى أو على المنصب، بحيث يحق لكل مرشح قضاء 8 سنوات على منصب العضوية أو النائب فقط ولا يحق له الترشح أكثر من مرتين على نفس المنصب.

٤- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى، بحيث لا يحق لأعضاء المجلس السابقين خوض الانتخابات على مقاعد العضوية ولكن على منصب النائب أو الرئيس.

٥- بند تضارب المصالح بحيث لا يحق لأى مرشح خوض الانتخابات إلا بعد تقديم استقالته من عدة مجالات تم تحديدها في اللائحة والتي لها علاقة بالرياضة مثل التسويق الرياضى والاعلام الرياضى ووكلاء اللاعبين وغيرها.

٦- إلغاء مجالس إدارة المناطق، والاكتفاء بتعيين مدير تنفيذى لكل منطقة.

٧ - منع العنصرية في الملاعب وتفعيل العلاقات الدولية بين الاتحادات.