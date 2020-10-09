كورونا يجدد تهديده لـ الرياضة عالميا.. غلق ملاعب وتأجيل جولات لتحجيم الضرر

وأوضح البيان، أن الإيقاف سيكون لمدة 15 يومًا مع إمكانية التمديد حسب تطور الوضع الصحي في المدينة التي تبعد عن العاصمة، تونس، بتسعة كيلو متر فقط.

ووفقًا لبيان رسمي نشرته الصفحة الرسمية لبلدية رادس عبر موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، فإن حزمة من الإجراءات تقرر إتخاذها لمواجهة التفشي الحالي للفيروس.

أعلنت بلدية رادس التونسية، إيقاف النشاط الرياضي والشبابي والثقافي لمدة 15 يومًا قابلة للتمديد بسبب تفشي فيروس كورونا مرة أخرى.

وذكر بيان نشره الاتحاد الإيطالي بموقعه على الإنترنت :"من بين الأشخاص الثلاثة المصابين، ظهرت أعراض على لاعب، ويخضع للمتابعة من جانب الجهاز الطبي للمنتخب".

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة أن الفحوص كشفت إصابة لاعبين اثنين وإداري واحد بمنتخب الشباب (تحت 21 عاما) المتواجد في ريكيافيك استعدادا لمواجهة منتخب أيسلندا في التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا للشباب.

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي عن إصابة ثلاثة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى خمسة.

وأكد إنتر، وصيف بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي، في بيانه على أن ثنائي خط الوسط روبرتو جاليارديني وراديا ناينجولان والحارس الاحتياطي يونوت رادو جاءت اختباراتهم إيجابية.

وكان المدافع ميلان شكرينيار أصيب في وقت سابق خلال وجوده مع منتخب سلوفاكيا، فيما أصيب المدافع أليساندرو باستوني بينما كان يتدرب مع تشكيلة منتخب إيطاليا تحت 21 عامًا.

إي سي ميلان

أصيب لاعبان أيضًا في إي سي ميلان مؤخرًا هما المدافع ليو دوارتي والمهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش قبل أن يعلن شفائه اليوم.

الدوري الإسباني