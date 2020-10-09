محمد صلاح يخسر جائزة فردية لصالح لاعب ليستر سيتي

خسر محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، أولى الجوائز الفردية موسم 2020-2021.

صلاح خسر أولى الجوائز الفردية لصالح جيمي ماديسون لاعب نادي ليستر سيتي والذي فاز بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر.

جاء هدف ماديسون لاعب ليستر في شباك مانشستر سيتي في الجولة الثالثة متفوقا على هدف صلاح في شباك ليدز يونايتد في الجولة الأولي.

وعبر ماديسون عن سعادته بالفوز بتلك الجائزة مهديا إياها لزملائه في الفريق والجمهور.

يذكر أن دومينيك كالفرت لوين مهاجم نادي إيفرتون توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر بعد تسجيله 5 أهداف في 4 جولات.

وتوج صلاح بجائزة أفضل هدف في ليفربول عن شهر سبتمبر عن هدفه في شباك ليدز.