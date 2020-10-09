الرياضة

الوصل يفوز على الوحدة بهدفين في كأس الخليج العربي الإماراتي

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خطف الوصل الإماراتي فوزًا قاتلًا بهدفين مقابل هدف على حساب مضيفه الوحدة في المباراة التي أقيمت، اليوم الجمعة، على أرضية استاد آل نهيان بأبوظبي، في ذهاب الدور الأول من كأس الخليج العربي الإماراتي.
ليقطع خطوة مهمة على طريق التأهل إلى الدور ربع النهائي، انتظارًا لمباراة العودة المقررة على ملعب الإمبراطور بزعبيل يوم 13 نوفمبر المقبل.
بدأ الوحدة المباراة بقوة وسط محاولات هجومية من جانب أصحاب الأرض، ونجح قائد العنابي إسماعيل مطر في افتتاح التسجيل في الدقيقة 11 من ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبها حكم اللقاء على مدافع الوصل نيريس بداعي لمسه للكره.

وتمكن ناصر محمود من إدراك التعادل للوصل في الدقيقة 43 مستغلًا عرضية علي صالح من جهة اليسار.

وشهد الشوط الثاني محاولات من جانب الفريقين إلى أن نجح جواو فيغريدو في تسجيل هدف الفوز لفهود زعبيل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

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