الوصل يفوز على الوحدة بهدفين في كأس الخليج العربي الإماراتي

وتمكن ناصر محمود من إدراك التعادل للوصل في الدقيقة 43 مستغلًا عرضية علي صالح من جهة اليسار.
وشهد الشوط الثاني محاولات من جانب الفريقين إلى أن نجح جواو فيغريدو في تسجيل هدف الفوز لفهود زعبيل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.
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