خورفكان يحقق المفاجأة ويفوز على العين في كأس الخليج العربي الإماراتي

حقق فريق خورفكان فوزا كبيرا تاريخيا على مضيفه العين الإماراتي بنتيجة 4-2 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، ضمن جولة ذهاب الدور الأول لمسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين الإماراتي.

وبذلك يضع نسور خورفكان، قدما في المرحلة التالية من المسابقة، بانتظار نتيجة مباراة الإياب بين الفريقين.

وسجل أهداف خورفكان كل من كوامي أتوني في الدقيقة 35، وجونينهو في الدقيقة 47، وعمر جمعة في الدقيقة 48، ورامون لوبيز في الدقيقة 80، وسجل للعين محمد عبدالرحمن في الدقيقة 46، ورافائيل في الدقيقة 68، وأضاع اللاعب الأنجولي ويلسون ادواردو، ركلة جزاء للعين احتسبها الحكم لمصلحة اللاعب بعد عرقلته من قبل خالد جلال داخل منطقة العمليات في الدقيقة 8.

وشهدت المباراة حالة طرد للاعب العين محسن عبدالله في الدقيقة 89، ويعتبر هذا أكبر انتصار لخورفكان على العين في تاريخ مواجهات الفريقين بعهد الاحتراف والبالغة بمباراة اليوم 5 مواجهات، حيث فاز العين في 3 وخورفكان في 2 وسجل العين 11 هدفا وخورفكان 9.