بمشاركة بن شرقي .. منتخب المغرب يكتسح السنغال بثلاثية وديا

اكتسح المنتخب المغربي، نظيره، المنتخب السنغالي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما؛ استعدادا لاستئناف تصفيات كأس الأمم الإفريقية، في الكاميرون.

وافتتح سليم أمل التسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة العاشرة بتمريرة رائعة من زميله أشرف حكيمي.

وسجل يوسف النصيري الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 71، قبل أن يؤكد يوسف العربي انتصار منتخب الأسود في الدقيقة 86.

وأحرز إسماعيلا سار الهدف الوحيد المنتخب السنغالي في الدقيقة 88 من ضربة جزاء

وشارك أشرف بن شرقي مهاجم نادي الزمالك مع المنتخب المغربي في مباراة اليوم كبديل في الدقيقة 69 بدلا من يوسف مماي.