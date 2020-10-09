سواريز: لست مجنونا لأنتقل إلى ريال مدريد

أكد الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، أنه ليس مجنونا ليلعب في نادي ريال مدريد.
وانتقل لويس سواريز لأتلتيكو مدريد لمدة موسمين، مجانا، قادما من نادي برشلونة.
وقال سواريز في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية :"سواريز : ربما أزعجهم في برشلونة أن لدي علاقة قوية مع ميسي ولا يريدوني أن أكون معه، لا أجد أي سبب لجعلهم يعتقدون أن هذا يضر الفريق."
وأضاف :"سواريز : من الواضح أنني أفتقد ليو ، لكن مع التكنولوجيا نتحدث باستمرار، كنا نتشارك الكثير من الأشياء معًا .. من الذهاب إلى التدريب إلى مشاركة العشاء‘. أطفالنا يعيشون معًا ولدينا رابطة عائلية كبيرة."
وأكمل قائلا :" الانتقال لريال مدريد ؟ لست مجنونا لالعب لهم، لطالما حلمت باللعب لبرشلونة منذ الصغر."
وسجل سواريز هدفين لأتلتيكو مدريد في أولى مبارياته معهم في شباك غرناطة والتي انتهت بفوز الأتلتي 6-1
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