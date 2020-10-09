ديربي الإسكندرية .. سموحة يحقق فوزا قاتلا على الاتحاد في الدوري

حقق سموحة فوزا غاليا علي الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدورى الممتاز.

استطاع محمد عبد المنعم مدافع فريق سموحة في تسجيل هدف التقدم للفريق السكندري في الدقيقة 32 من رأسية رائعة بعد عرضية متقنة من ناصر ماهر.

وشهدت الدقيقة 49 من زمن أحداث الشوط الثاني تسجيل رزاق سيسيه هدف التعادل لصالح فريق الاتحاد السكندري بعد سلسلة من التسديدات حيث بدأ الإيفواري بتسديدة على مرمى الهاني سليمان لترتد الكرة لخالد قمر يبعدها الدفاع ثم تعود أمام سيسيه الكرة ليستغل هذه المرة الفرصة ويُعادل النتيجة.

بتمريرة من ناصر ماهر وبتصويبة قوية نجح البوركيني محمد كوفي في إعادة التقدم لصالح سموحة بعدما سجل هدف فريقه الثاني من تسديدة قوية في الدقيقة 88 لتصبح النتيجة (2-1).