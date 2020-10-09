الترجي التونسي يرغب في التعاقد مع لاعب بالدوري المصري

كشفت تقارير صحفية تونسية عن رغبة نادي الترجي التونسي في التعاقد مع لاعب في الدوري المصري، تعويضا لمهاجم فريق أبناء باب سويقة الذي لم يقدم الأداء المطلوب منه حتى الآن.

وأكدت التقارير على اهتمام الترجي الرياضي التونسي بالمهاجم الزامبي للجونة "والتر بواليا" الذي ظهر بشكل أكثر من رائع في الدوري المصري وأحرز هدفا مهما لفريقه في شباك الزمالك.

اللاعب السابق لنكانا الزمبي والبالغ من العمر 25 سنة، يحتل اليوم المرتبة الثانية في ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 12 هدفا خلف نجم بيراميدز عبد الله السعيد المتصدر بـ 17 هدفا.

ويعد بواليا أفضل معوّض لواتارا الذي لم يوفق بالمرّة في تجربته مع الترجي فرغم بدايته الواعدة فإن عودة الخنيسي القوية أحالته سريعا على دكة الاحتياط ليخسر مكانه الأساسي وبالتالي لم يعد الترجي راغبا في الإبقاء عليه.