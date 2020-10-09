الترجي التونسي يرغب في التعاقد مع لاعب بالدوري المصري

ويعد بواليا أفضل معوّض لواتارا الذي لم يوفق بالمرّة في تجربته مع الترجي فرغم بدايته الواعدة فإن عودة الخنيسي القوية أحالته سريعا على دكة الاحتياط ليخسر مكانه الأساسي وبالتالي لم يعد الترجي راغبا في الإبقاء عليه.
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