سلة الاتحاد السكندري يفوز على الأوليمبي 99-86

نجح فريق كرة السلة بالاتحاد السكندري، تحت قيادة المدير الفني أحمد مرعي، في الفوز بثاني مبارياته في دوري المرتبط، على الأولمبي بنتيجة (99- 86)، مساء اليوم الجمعة على صالة زعيم الثغر.
وسيطر "سيد البلد" على مجريات المباراة منذ البداية، حيث تفوق في الفترة الأولى بنتيجة (24 /19)، وفي الفترة الثانية بنتيجة (43 /31)، وفي الفترة الثالثة بنتيجة (73/ 47).
وعلى الجانب الآخر، فاز أيضًا فريق المرتبط تحت 16 سنة على الأولمبي، بنتيجة (78/ 20).
كما فاز سموحة على القناة بنتيجة (70 /63)، وفاز أيضًا فريق المرتبط تحت 16 سنة بنتيجة (82 /40).
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