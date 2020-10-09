لاعب سلة الأهلي الجديد: هكسر الدنيا مع المارد الأحمر

أكد عمرو الجندي لاعب الجزيرة السابق ولاعب الأهلي الحالي فى كرة السلة انه يحتاج الي وقت للاندماج داخل القلعة الحمراء وانه واثق من تحقيق العديد من النجاحات مع المارد الأحمر خلال الفترة القادمة .

واضاف الجندي فى تصريحات لقناة النادي أن الأهلي فريق كبير و يضم بين صفوفه العديد من الخبرات و ناشئين مثل " عبدالله ، محمود " ، و عند حدوث الأصابات توجد حلول كثيرة ، قائلا: "لا احتاج إلا لبعض الوقت وهكسر الدنيا".

واوضح أن تكوين فريق للسلة صعب لأن المنافسة تكون بين 6 أو 7 فرق فتكون المنافسة أشد.

وتابع لاعب الأهلي أن انضمامه للفريق الأحمر أول صفقه، موضحا أن النادي الأهلي نجح في حسم الصفقات وبناء قوام أساس الفريق يستطيع المنافسة والفوز.