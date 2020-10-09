رجال سلة الأهلي يفوز على طنطا في دوري المرتبط 84 - 64

حقق الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق طنطا، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.
وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وواصل خلالها الفريق عروضه القوية ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٨٤-٦٤.
ودفع أشرف توفيق، المدير الفني، بالصفقات الجديدة بشكل تدريجي للحفاظ على تفوق الفريق، الذي استمر على مدى فترات المباراة.
واستهل الفريق مشواره في البطولة، أمس الخميس، بتحقيق الفوز على نظيره فريق الزهور.
وكان شباب الأهلي «16» سنة قد نجح في تحقيق الفوز على طنطا بنتيجة 73-30، في ثاني جولات منافسات دوري المرتبط.
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