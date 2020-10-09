مدرب سموحة يشكر لاعبيه بعد الفوز على الاتحاد السكندري

أعرب أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، عن سعادته عقب الفوز الذي حققه فريقه على حساب الاتحاد السكندري، مساء اليوم الجمعة.
وقال سامي، في تصريحات تلفزيونية: "تتمثل صعوبة المباراة، في كون طلعت يوسف مدرب الاتحاد، الذي يُعد أحد كبار المدربين".
وواصل المدير الفني لسموحة: "طلعت يوسف قام بإغلاق المساحات في وسط الملعب".
وأضاف: "لدينا مشكلة في حالة الإجهاد الموجودة لدى اللاعبين خاصة بعد مباراة الكأس أمام الزمالك، التي طوينا صفحتها سريعًا".
وأتم أحمد سامي: "في النهاية يجب أن أوجه الشكر للاعبين على هذا الكفاح، من أجل الحفاظ على التواجد في المركز الخامس".
وحقق سموحة فوزًا صعبًا في الوقت القاتل على حساب ضيفه الاتحاد السكندري، بنتيجة (2-1)، بالجولة الـ32 للدوري المصري الممتاز.
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