دجلة يهزم المعادي بثلاثية في دوري الكرة النسائية

فاز فريق وادي دجلة، على المعادي واليخت، بثلاثية، مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب دجله ضمن الجولة 17 في دوري الكرة النسائية الممتاز .

وتقدم دجلة بالهدف الاول عن طريق أمنية محمود وتعادل المعادي واليخت عن طريق نادين الشافعي وقبل نهاية الشوط الاول تمكنت فدوى عاطف من تسجيل الهدف الثاني لوادي دجلة من ركلة جزاء واحرزت ميرفت فاروق من تسجيل الهدف الثالث لدجلة في الدقائق الأخيرة من أحداث الشوط الثاني .

وبهذه النتيجة رفع دجلة رصيده الي 32 نقطة علي القمة بينما تجمد رصيد المعادي وإليخت عند 22 نقطة.

وفاز فريق الطيران علي بشتيل بهدفين لهدف أحرز للطيران فايزة حيدر من ركلة جزاء ونوره محمد واحرزت ندى عماد هدف بشتيل .

وبهذه النتيجة رفع الطيران رصيده من النقاط الي 22 نقطة وتجمد رصيد بشتيل عند 15 نقطة .

و حقق كفر سعد الفوز علي الترام بأربعة أهداف مقابل هدف ليرفع كفر سعد رصيده من النقاط الي 27 نقطة وتوقف رصيد الترام عند 9 نقاط.