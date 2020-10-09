الجزائر تفوز على نيجيريا بهدف وديا

أحرز النجم رامي بن سبعيني لاعب بروسيا منشنجلادباخ هدف الفوز في شباك نيجيريا ولصالح أبطال إفريقيا في الدقيقة السادسة من عمر المباراة.
يذكر أن المنتخب الجزائري توج ببطولة أمم إفريقيا على حساب المنتخب السنغالي على أرضية استاد القاهرة الدولي..
من ناحية أخرى، يواجه المنتخب الجزائري حامل لقب كأس الأمم الأفريقية، نظيره المكسيكي وديا يوم 13 أكتوبر المقبل على ملعب "كار جينز ستاديو" بلاهاي في هولندا، في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.
وستكون المواجهة هي الثانية بين المنتخبين، حيث تعود الأولى لعام 1985، في الدورة الرباعية الإعدادية لنهائيات كأس العالم 1986 التي أقيمت بالمكسيك، وحينها فاز المنتخب المكسيكي بهدفين دون رد.
وبحسب ما أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أنه تلقى العديد من الطلبات من مختلف الاتحادات للعب مباريات ودية في أوروبا، لكن اختياره وقع على نيجيريا والمكسيك.
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