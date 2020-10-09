الجزائر تفوز على نيجيريا بهدف وديا

تغلب المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم على نظيره النيجيري في اللقاء الودي الذي أقيم بين الفريقين ضمن استعداتهم لبطولة لتصفيات الأمم الإفريقية 2021.

أحرز النجم رامي بن سبعيني لاعب بروسيا منشنجلادباخ هدف الفوز في شباك نيجيريا ولصالح أبطال إفريقيا في الدقيقة السادسة من عمر المباراة.

يذكر أن المنتخب الجزائري توج ببطولة أمم إفريقيا على حساب المنتخب السنغالي على أرضية استاد القاهرة الدولي..