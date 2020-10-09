فنكوش.. بيراميدز يرد على استمرار أحمد فتحي مع الاهلي

أيام قليلة تفصل كل الأندية عن الميركاتو الصيفي، حيث ستعلن الأندية عن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق لا تزال فى صراعات؛ من أجل ضم لاعبين بارزين داخل الدوري المصري .

وأعلن نادي بيراميدز، في شهر أبريل الماضي، عن ضم أحمد فتحي، نجم النادي الاهلي، رسميا، مقابل 48 مليون جنيه، لمدة 3 سنوات.

وعلم "دوت الخليج" من مصدر مسئول داخل بيراميدز، ان كل ما أشيع في الأيام الماضية بشأن استمرار أحمد فتحي مع الأهلي، غير صحيح تماما، قائلا عنه: "فنكوش".

وشدد المصدر، على أن أحمد فتحي سينضم لناديه الجديد بنهاية الموسم الحالي.

وأضاف ، ان احمد فتحي لن يشارك مع الأهلي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا فى حال وصول القلعه الحمراء للمباراة النهائية وتجاوز عقبة الوداد المغربى بسبب اعلان اتحاد الكرة فتح باب القيد قبل نهائى دورى الابطال وهو ما يحتم على الأهلى تسجيله فى القائمة الجديدة للموسم الجديد .

وتابع ، احمد فتحي سيشارك فى كأس مصر حتي النهاية؛ لآن البطولة ستنتهي قبل فتح القيد، ونهائي دوري أبطال أفريقيا .

ونجح بيراميدز في ضم شريف إكرامي حارس مرمي الأهلي فى صفقة انتقال حر مقابل 45 مليون جنيه لمدة 3 سنوات ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.