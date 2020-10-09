الشنواني: علي ماهر انتشل المصري من دوامة الهبوط

تحدث ياسر الشنواني، نجم صفوف النادي المصري ومنتخب مصر سابقًا، عن أسباب تراجع نادي المصري في الموسم الجاري.
وقال الشنواني في تصريحات لـ"نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الكابتن علي ماهر انتشل المصري من الهبوط عن الدوري الممتاز؛ بعد النتائج المميزة التي قدمها مع الفريق البورسعيدي".
وأكد نجم المصري السابق: " المصري عاني من سوء التوفيق مع طارق العشري ولكن علي ماهر نجح في تصحيح المسار".
وفي سياق آخر تحدث الشنواني عن مسيرته الإحترافية، قائلا: "قرار الحياة خارج مصر من أصعب القرارات التي اتخذتها في حياتي، واحترفت ببعض الدوريات الأوروبية مثل اليونان وقبرص أعطتني خبرات كبيرة".
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