الزمالك: لا نعترف بإيقاف مرتضى منصور.. وسنطعن بـ القضاء الإداري

تحدث محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، عن حقيقة تقديم إدارة النادي، طعنًا، بشأن قرار استبعاد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن منصبه، وتغريمه ماليًا، من قبل اللجنة الأولمبية.
وقال العسال، في تصريحات لـ"نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لم يتم التقدم بطعن على القرار، وننتظر قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة".
وأضاف: " لا نعترف بإيقاف مرتضي منصور من اللجنة الأولمبية، وسنقدم طعنا في محكمة القضاء الإداري، وسيكون خلال الأسبوع المقبل".
وأكد أن: "كل ما يتردد بشأن تنفيذ القرار أو اتخاذ أي توابع بسبب القرار أمر عار تمامًا من الصحة".
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